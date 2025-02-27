«Правый поворот» в Европе: причины и последствия

Рост влияния правых партий (национал-консервативных, консервативных и националистических) в Европе и на Западе в целом, который мы наблюдаем в последние годы, судя по всему, является долгосрочной тенденцией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии