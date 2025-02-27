БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Правый поворот» в Европе: причины и последствия

«Правый поворот» в Европе: причины и последствия

Рост влияния правых партий (национал-консервативных, консервативных и националистических) в Европе и на Западе в целом, который мы наблюдаем в последние годы, судя по всему, является долгосрочной тенденцией.

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