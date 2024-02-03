«Один из самых успешных проектов». Пять лет севастопольских успехов

В этом году исполняется 5 лет с начала реализации в Севастополе национальных проектов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев начал подводить итоги работы, анализируя национальный проект «Безопасные качественные дороги».
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