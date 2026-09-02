«Крылья» были почти на грани провала, но выстояли и перевели противостояние в серию пенальти, где «Балтику» похоронила всего одна осечка

«Балтика» уступила «Крыльям Советов» в серии пенальти в домашнем матче Кубка России – 0:0 в основное время и 3:5 по ударам с 11 метров.
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