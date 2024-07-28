Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире

Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже вызвала возмущение международного сообщества из-за использования образов религиозных и исторических деятелей в стиле драг-квин, отмечает Fox News.

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Комментарии
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Николай Тарасевич
Не хватает, просто, зла! Баху – звание козла. Кубертен, Твои труды, Им, до жопы! До п..ды! Это, не Олимпиада, А, нечистой силы ком! Вышел зверь из бездны ада, Поднял Кольца кувырком. Это, «праздник» сатаны - На арене бесы. Смысл в том, чтоб снять штаны Вот, их интересы. Не Россия ихний враг, Не в Её ракетах страх! Страх - предсмертный «аппетит»... Им, Господь, всё «возместит»!
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