Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже вызвала возмущение международного сообщества из-за использования образов религиозных и исторических деятелей в стиле драг-квин, отмечает Fox News.
Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире
Комментарии
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Николай Тарасевич
Не хватает, просто, зла! Баху – звание козла. Кубертен, Твои труды, Им, до жопы! До п..ды! Это, не Олимпиада, А, нечистой силы ком! Вышел зверь из бездны ада, Поднял Кольца кувырком. Это, «праздник» сатаны - На арене бесы. Смысл в том, чтоб снять штаны Вот, их интересы. Не Россия ихний враг, Не в Её ракетах страх! Страх - предсмертный «аппетит»... Им, Господь, всё «возместит»!
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