Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире

Николай Тарасевич

Не хватает, просто, зла! Баху – звание козла. Кубертен, Твои труды, Им, до жопы! До п..ды! Это, не Олимпиада, А, нечистой силы ком! Вышел зверь из бездны ада, Поднял Кольца кувырком. Это, «праздник» сатаны - На арене бесы. Смысл в том, чтоб снять штаны Вот, их интересы. Не Россия ихний враг, Не в Её ракетах страх! Страх - предсмертный «аппетит»... Им, Господь, всё «возместит»!