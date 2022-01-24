Власти Японии призвали своих граждан на Украине обезопасить себя

Генсекретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно призвал соотечественников, находящихся на Украине, быть готовыми к возможному изменению ситуации в стране и принять в связи с этим необходимые меры безопасности, передает РИА "Новости".
Генсекретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно призвал соотечественников, находящихся на Украине, быть готовыми к возможному изменению ситуации в стране и принять в связи с этим необходимые меры безопасности, передает РИА "Новости".
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