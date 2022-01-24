Газета.ру

6 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Власти Японии призвали своих граждан на Украине обезопасить себя

Власти Японии призвали своих граждан на Украине обезопасить себя

Генсекретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно призвал соотечественников, находящихся на Украине, быть готовыми к возможному изменению ситуации в стране и принять в связи с этим необходимые меры безопасности, передает РИА "Новости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх