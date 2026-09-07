Отец погибшего хоккеиста «Локомотива»: После трагедии глушил водку, но «завязал» и высадил на могиле живые цветы

Игрок сборной России Марат Калимулин подавал большие надежды, ему было всего 237 сентября 2011 года — черный день в истории российского спорта: в авиакатастрофе под Ярославлем тогда погибли основной состав и тренерский штаб хоккейного «Локомотива».