Электронные накладные вместо бумажных. С какими проблемами столкнулись перевозчики Алтая

Грузоперевозчики переходят на электронный документооборот, но бизнес жалуется на сбои в работе системы и сложности с настройкой процессов Российские грузоперевозчики начали работать по новым правилам: с 1 сентября электронный документооборот стал обязательным для участников коммерческих перевозок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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