Электронные накладные вместо бумажных. С какими проблемами столкнулись перевозчики Алтая

Грузоперевозчики переходят на электронный документооборот, но бизнес жалуется на сбои в работе системы и сложности с настройкой процессов Российские грузоперевозчики начали работать по новым правилам: с 1 сентября электронный документооборот стал обязательным для участников коммерческих перевозок.