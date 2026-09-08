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Электронные накладные вместо бумажных. С какими проблемами столкнулись перевозчики Алтая

Электронные накладные вместо бумажных. С какими проблемами столкнулись перевозчики Алтая

Грузоперевозчики переходят на электронный документооборот, но бизнес жалуется на сбои в работе системы и сложности с настройкой процессов Российские грузоперевозчики начали работать по новым правилам: с 1 сентября электронный документооборот стал обязательным для участников коммерческих перевозок.

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