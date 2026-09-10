В Еврокомиссии приветствуют активизацию на Украине дискуссии по вопросу о мобилизации женщин. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
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Аффтар, если ты не знаешь, что означает термин "сверхзадача", то не употребляй его, иначе полным придурком выглядишь.