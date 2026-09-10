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«Жертвы сверхзадачи»: Европа требует от Киева начать мобилизацию женщин – СВР

«Жертвы сверхзадачи»: Европа требует от Киева начать мобилизацию женщин – СВР

В Еврокомиссии приветствуют активизацию на Украине дискуссии по вопросу о мобилизации женщин. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

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