Русская весна

115 405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Господи,пожалуйста сохрани нашим ребятам жизнь,они должны вернуться к своим семьям.Спаси и сохрани их жизнь!На Запорожском фр...
  • Сергей Лазарев
    Наша " красная линия"?))                                                                               Твоя лини у те...СРОЧНО: Взрыв в Б...
  • Фаина Юсупова
    Надо сравнять Украину с землёй,хватит терпеть этих фашистов.Массированный уда...

Запад настроен на ампутированную Украину — Die Welt

Запад настроен на ампутированную Украину — Die Welt

Немецкое издание Die Welt пишет, что большая часть западных стран смирилась с мыслью об «ампутированной» Украине и будет выступать за переговоры, не дожидаясь попыток Киева вернуть утраченные территории.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх