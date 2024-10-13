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Воронежские новости

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Воронежцам рассказали о возможном выпадении снега на М-4 «Дон»

Воронежцам рассказали о возможном выпадении снега на М-4 «Дон»

Осадки прогнозируют на большей части федеральной магистрали. На участках автодороги в Воронежской, Московской, Тульской, Липецкой, а также Ростовской областях ожидается мокрый снег, а вот в Краснодарском крае прогнозируют дожди.

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