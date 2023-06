Демонстрация геймплея Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His NameНа Summer Game Fest 2023 разработчики Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name из студии Ryu Ga Gotoku представили новый геймплейный трейлерЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.