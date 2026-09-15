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ФедералПресс

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Рубль слабеет, скидки тают: почему машины в России будут только дорожать

Рубль слабеет, скидки тают: почему машины в России будут только дорожать

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. В России за последние пять лет новые автомобили подорожали в среднем вдвое – до 3,47 млн рублей на конец августа.

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