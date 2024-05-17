В Краснодарском краевом суде смягчили наказание Белоусову, который похитил 146 млн рублей

Преступление было совершено ещё в 2018 году, однако внимание обратили только в 2022.В Новороссийске бывший директор компании "Кронштадт" Иван Белоусов вместе с соучастниками похитил 146 млн рублей, которые были выделены на реконструкцию военных объектов.