Из музея в Абхазии после скандала убрали фотографию Басаева

Представители Министерства обороны Абхазии убрали из экспозиции Государственного музея республики фотографию террориста Шамиля Басаева (внесен в РФ в список террористов), вокруг которой начался скандал, и убрали в архив .
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