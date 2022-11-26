Ничья Англии и США, ИИХФ объявила выговор ФХР, 791-й гол Овечкина, Катар не вышел из группы на домашнем ЧМ и другие новости утра

1. На ЧМ-2022 Англия сыграла вничью с США (0:0) во 2-м туре группового этапа, Нидерланды поделили очки с Эквадором (1:1), Уэльс уступил Ирану (0:2), а Катар проиграл Сенегалу (1:3).
Популярные статьи
- Крах Аргентины на старте ЧМ, «МЮ» расстался с Роналду, Глейзеры готовы продать «Юнайтед», 3 серии пенальти в Кубке России, «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» и другие новости
- Шесть голов Англии, скандалы на ЧМ-2022, у Роналду 500+ млн подписчиков, тренера академии Плющенко мобилизовали и другие новости утра
- Фиаско Германии, 7 голов Испании, поражения «Спартака» и «Динамо», «Сити» продлил Пепа, мировой рекорд Колесникова, бан Роналду, акция немецкой сборной и другие новости
Свежие комментарии