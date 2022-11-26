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Ничья Англии и США, ИИХФ объявила выговор ФХР, 791-й гол Овечкина, Катар не вышел из группы на домашнем ЧМ и другие новости утра

Ничья Англии и США, ИИХФ объявила выговор ФХР, 791-й гол Овечкина, Катар не вышел из группы на домашнем ЧМ и другие новости утра

1. На ЧМ-2022 Англия сыграла вничью с США (0:0) во 2-м туре группового этапа, Нидерланды поделили очки с Эквадором (1:1), Уэльс уступил Ирану (0:2), а Катар проиграл Сенегалу (1:3).

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