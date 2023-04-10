Forza Horizon 5: Hot Wheels XBOX ONE / X|S Ключ

Вы мгновенно получаете 25-значный ключ активации для загрузки Forza Horizon 5: Hot Wheels Expansion XBOX ONE/ Series X|S Описание Отчаянные гонщики! Смелые творцы! Пришло время ворваться в прекрасный и совершенно безумный парк Horizon Hot Wheels, раскинувшийся высоко в мексиканском небе! Примите участие в самых скоростных и экстремальных заездах в истории! Создавайте собственные приключения Hot Wheels, используя более 80 различных элементов трассы, и делитесь друг с другом своими творениями! Гоняйте за рулём 10 потрясающих новых машин, включая сверхбыструю Hennessey Venom F5 2021 года и легендарную Hot Wheels Deora II 2000 года! Требуется наличие игры Forza Horizon 5 (продаётся отдельно).