CENTCOM Claims US Military Has Escorted A Billion Barrels Of Crude Out Of Hormuz Brent crude futures eased toward $103 a barrel by the end of the week as mixed Iran headlines and hopes for renewed diplomacy around next week's United Nations General Assembly weighed on energy markets.
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