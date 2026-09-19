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Zero Hedge

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CENTCOM Claims US Military Has Escorted A Billion Barrels Of Crude Out Of Hormuz

CENTCOM Claims US Military Has Escorted A Billion Barrels Of Crude Out Of Hormuz

CENTCOM Claims US Military Has Escorted A Billion Barrels Of Crude Out Of Hormuz Brent crude futures eased toward $103 a barrel by the end of the week as mixed Iran headlines and hopes for renewed diplomacy around next week's United Nations General Assembly weighed on energy markets.

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