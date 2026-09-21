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Воронежские новости

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14 компаний вошли в топ-50 крупнейших агропредприятий ЦФО от Воронежской области

14 компаний вошли в топ-50 крупнейших агропредприятий ЦФО от Воронежской области

Накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности опубликован рейтинг 50 крупнейших агропромышленных компаний ЦФО.

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