Мирослава Бердник: Участнику зверских убийств установили памятник в Украине

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Памятник Дмитру Карпенко, командиру отряда УПА — участников массового убийства 700 жителей, в том числе женщин и детей, польского села Гута Пеняцка (Львовская область) и секретное донесение НКГБ от 1944 года о том, что там произошло:«Сообщаем, что зверское истребление населения немцами и украинскими националистами в нашем районе было в селе Гута-Пеняцка, где 28 февраля 1944 года в 5-6 часов утра украинские националисты совместно с войсками СС дивизии Галичина окружили село Гута-Пеняцка, обстреляли село, после чего зашли в него, всех жителей данного села собрали на площади у церкви, разбили на группы и по группам заводили в дома и сараи, закрывали их, после чего обливали их горючим и сжигали вместе с людьми, пытавшихся бежать расстреливали.