В Петербурге мужчину обвинили в изнасиловании соседки по коммуналке

В Петербурге женщина обвинила соседа в изнасиловании. Об этом сообщает 78.ru. Как рассказала сама пострадавшая, в день инцидента они приехали в свою комнату коммунальной квартиры на Дальневосточном проспекте из деревни.
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