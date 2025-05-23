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В Петербурге мужчину обвинили в изнасиловании соседки по коммуналке

В Петербурге мужчину обвинили в изнасиловании соседки по коммуналке

В Петербурге женщина обвинила соседа в изнасиловании. Об этом сообщает 78.ru. Как рассказала сама пострадавшая, в день инцидента они приехали в свою комнату коммунальной квартиры на Дальневосточном проспекте из деревни.

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