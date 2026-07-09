Ген шёлка ручейников быстро мутирует и сохраняет подводную клейкость

Исследователи из Университета Юты и Университета Бригама Янга раскрыли необычный генетический парадокс водного насекомого: ген, отвечающий за производство подводного шёлка у ручейников, изменяется с поразительной скоростью, но функцию клея при этом не теряет.
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