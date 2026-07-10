В России снизилась посещаемость розничных магазинов

Магазины "у дома" и дискаунтеры удерживают аудиторию за счет более низкой ценовой планки и удобной локации В начале 2026 года в российской розничной торговле произошло значительное снижение числа покупателей, пишет "Коммерсант".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии