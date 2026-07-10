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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России снизилась посещаемость розничных магазинов

В России снизилась посещаемость розничных магазинов

Магазины "у дома" и дискаунтеры удерживают аудиторию за счет более низкой ценовой планки и удобной локации В начале 2026 года в российской розничной торговле произошло значительное снижение числа покупателей, пишет "Коммерсант".

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