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Робот с лицом Трампа и Обамы появился в Женеве

Робот с лицом Трампа и Обамы появился в Женеве

Швейцарский стартап представил на международном саммите AI for Good в Женеве гуманоидного робота Robert the Robot, который умеет в реальном времени отображать на лицевом экране образы мировых лидеров и знаменитостей.

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