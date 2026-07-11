Робот с лицом Трампа и Обамы появился в Женеве

Швейцарский стартап представил на международном саммите AI for Good в Женеве гуманоидного робота Robert the Robot, который умеет в реальном времени отображать на лицевом экране образы мировых лидеров и знаменитостей.
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