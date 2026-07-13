BGR сравнил iPhone 16e и 17e: какая модель стоит выбора

Журналисты BGR сравнили доступные модели iPhone 16e и 17e, выпущенные в 2025 и 2026 годах. Исследование выявило, что iPhone 16e подходит большинству пользователей, тогда как 17e предлагает дополнительные функции за соответствующую цену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии