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Царьград

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BGR сравнил iPhone 16e и 17e: какая модель стоит выбора

BGR сравнил iPhone 16e и 17e: какая модель стоит выбора

Журналисты BGR сравнили доступные модели iPhone 16e и 17e, выпущенные в 2025 и 2026 годах. Исследование выявило, что iPhone 16e подходит большинству пользователей, тогда как 17e предлагает дополнительные функции за соответствующую цену.

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