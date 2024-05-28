Meдaлиcткa Keйтлин Джeннep пpoдвигaeт coмнитeльный тoкeн

У американской медийной личности и обладательницы золотой олимпийской медали Кейтлин Дженнер собственный мемкоин, который она активно продвигает через свой аккаунт в запрещённой в России соцсети X (ранее Твиттер).
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