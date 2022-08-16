РИА Новый день

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Половина южноуральцев недовольны состоянием общественного транспорта

Половина южноуральцев недовольны состоянием общественного транспорта

Жители Челябинской области оценили состояние общественного транспорта в регионе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», только 20% южноуральцев положительно высказались о пассажирском автопарке: 16% считают его хорошим, а 4% – даже отличным.

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