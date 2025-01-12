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Советник Трампа Уолц: Украине необходимо мобилизовать сотни тысяч новых солдат

Советник Трампа Уолц: Украине необходимо мобилизовать сотни тысяч новых солдат

Украина должна активно решать проблему нехватки живой силы в рядах ВСУ, чтобы стабилизировать фронт. Об этом в эфире телеканала ABC заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

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