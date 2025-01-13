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Сахарный диабет – пандемия 21 века?

Сахарный диабет – пандемия 21 века?

Сахарный диабет – пандемия 21 века? К сожалению, да. Самое неприятное в данном случае – рост заболеваемости в детском и подростковом возрасте, тогда как принято считать сахарный диабет — заболеванием старшей возрастной группы.

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