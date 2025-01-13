Сахарный диабет – пандемия 21 века? К сожалению, да. Самое неприятное в данном случае – рост заболеваемости в детском и подростковом возрасте, тогда как принято считать сахарный диабет — заболеванием старшей возрастной группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)