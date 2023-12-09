Постпред Китая в СБ ООН обвинил США в лицемерии и двойных стандартах

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь уличил США в лицемерии и двойных стандартах после того, как Вашингтон наложил вето на проект резолюции, требующей немедленного прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа, передает РИА Новости.
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