Постпред Китая в СБ ООН обвинил США в лицемерии и двойных стандартах

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь уличил США в лицемерии и двойных стандартах после того, как Вашингтон наложил вето на проект резолюции, требующей немедленного прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа, передает РИА Новости.