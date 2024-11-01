«Анна Каренина», «Как читать платье» и другие небанальные книги о моде

Если вы уже прочитали биографию Андре Леона Телли, мемуары наследницы Gucci, историю успеха Zara и другие книги, которые первыми приходят на ум, когда возникает желание почитать что-нибудь о моде, собрали для вас новую подборку.
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