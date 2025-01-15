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Царьград

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С дачи петербургского депутата вынесли деньги и драгоценности на 10 миллионов

С дачи петербургского депутата вынесли деньги и драгоценности на 10 миллионов

Неизвестные вломились на дачу депутата петербургского ЗакСа Михаила Погорелова и вынесли деньги и драгоценности на 10 миллионов рублей.

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