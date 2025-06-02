В "Зените" рассказали о продлении контракта с Аршавиным

Экс-зенитовец Андрей Аршавин продлил контракт с петербургским клубом. Аршавин завершил свою игровую карьеру в 2019 году, а в 2022 году он занял место зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита».
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