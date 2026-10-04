«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Тампе» в юбилейном матче Василевского в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел первое поражение в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В гостевом матче 4 октября команда проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Двойная жизнь Сос...
- «Нам не до вас»: ...
- АП Парень изрезал де...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым