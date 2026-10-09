Барнаулец проведет восемь лет в колонии строгого режима за убийство "шумного" соседа

Словесная перепалка между соседями вскоре переросла в драку В Барнауле 48-летнего мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы после гибели его соседа.
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