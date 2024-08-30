Итальянская актриса Орнелла Мути прилетит в Петербург. 31 августа она откроет в Петропавловской крепости выставку российского художника Никаса Сафронова.
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Итальянская актриса Орнелла Мути прилетит в Петербург. 31 августа она откроет в Петропавловской крепости выставку российского художника Никаса Сафронова.