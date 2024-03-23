Белый дом: США поделились с Россией данными о готовящемся теракте

РИАМО - 23 мар. Американская сторона получила информацию о подготовке в Москве теракта в марте и поделилась ей с РФ, следует из заявления официального представителя совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, которое есть в распоряжении РИА Новости.