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Белый дом: США поделились с Россией данными о готовящемся теракте

Белый дом: США поделились с Россией данными о готовящемся теракте

РИАМО - 23 мар. Американская сторона получила информацию о подготовке в Москве теракта в марте и поделилась ей с РФ, следует из заявления официального представителя совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, которое есть в распоряжении РИА Новости.

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