РИА Новости: саудовская авиация ударила по нефтехранилищу в столице Йемена

Авиация Саудовской Аравии атаковала нефтехранилище, расположенное на западе столицы Йемена Саны. Об этом РИА Новости сообщил источник.
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