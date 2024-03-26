В апреле для детей: спектакли, цирковые и интерактивные шоу, тематические парки

В этой подборке вы найдете ответ на вопрос: «Куда пойти с ребенком? Лучшие места и мероприятия в Москве для проведения досуга с детьми в возрасте от 0 и до 16 лет Открытие сезона в парке «Сказка» предоставлено Пресс-службойВ середине апреля в парке развлечений «Сказка» после зимней спячки откроются все экстремальные аттракционы.
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