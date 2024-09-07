Почему на самом деле Россия вызывает раздражение у стран Балтии Ольга ВайленкоИсторические и политические взаимоотношения России и стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии — на протяжении веков оставались сложными и противоречивыми.
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