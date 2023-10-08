Алтайский врач рассказал о самых необычных предметах, которые достают из прямой кишки

По словам специалиста, с подобными проблемами за помощью обращаются не больше 10 раз в год Главный внештатный специалист Алтайского края по колопроктологии Дмитрий Шаляпин рассказал о самых необычных предметах, которые врачи извлекают из прямой кишки пациентов.