Алтайский врач рассказал о самых необычных предметах, которые достают из прямой кишки

По словам специалиста, с подобными проблемами за помощью обращаются не больше 10 раз в год Главный внештатный специалист Алтайского края по колопроктологии Дмитрий Шаляпин рассказал о самых необычных предметах, которые врачи извлекают из прямой кишки пациентов.
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