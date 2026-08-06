Зеленский намерен «дать пощечину» России встречей с Вучичем в Белграде Зеленский впервые посетит Сербию, визит «нелегитимного» в Белград запланир.
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Зеленский намерен «дать пощечину» России встречей с Вучичем в Белграде Зеленский впервые посетит Сербию, визит «нелегитимного» в Белград запланир.
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