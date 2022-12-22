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В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами

В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами

Начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук рассказал, что отношение к наличным средствам должно подчиняться двум правилам, таким как аккуратность и внимательность.

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