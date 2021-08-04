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Зарема Салихова сделала первый пост после заявления Попова об уходе из «Спартака»

Зарема Салихова сделала первый пост после заявления Попова об уходе из «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, написала в своем Telegram-канале после поражения от «Бенфики» (0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, что нужно оказать поддержку главному тренеру красно-белых Рую Витории.

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