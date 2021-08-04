Зарема Салихова сделала первый пост после заявления Попова об уходе из «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, написала в своем Telegram-канале после поражения от «Бенфики» (0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, что нужно оказать поддержку главному тренеру красно-белых Рую Витории.