Красный уровень опасности введен из-за высокой угрозы атаки беспилотников, власти рекомендуют укрыться в помещениях без окон или спуститься в подвалы и паркинги.
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