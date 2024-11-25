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Прогноз погоды в Крыму на 25 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 25 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 25 ноябряВ Симферополе +1 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +3 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +4 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +2 и дождь со снегомВ Джанкое +4 и малооблачноВ Ялте +6 и облачно с прояснениямиВ Алуште +6 и облачно с прояснениямиВ Ке.

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