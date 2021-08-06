Последствия глобального отупления

Количество природных катастроф и чрезвычайных ситуаций в России за последние 20 лет сократилось более чем в 4 раза – по каким-то загадочным причинам в эпоху Путина и Медведева российская природа стала гораздо более предсказуемой и дружелюбной.
Количество природных катастроф и чрезвычайных ситуаций в России за последние 20 лет сократилось более чем в 4 раза – по каким-то загадочным причинам в эпоху Путина и Медведева российская природа стала гораздо более предсказуемой и дружелюбной.
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