Театр абсурда

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Последствия глобального отупления

Последствия глобального отупления

Количество природных катастроф и чрезвычайных ситуаций в России за последние 20 лет сократилось более чем в 4 раза – по каким-то загадочным причинам в эпоху Путина и Медведева российская природа стала гораздо более предсказуемой и дружелюбной.

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