Пушков рассказал, зачем Трампу понадобилось разогнать USAID

Решение администрации о реорганизации Агентства США по международному развитию (USAID) связано с борьбой против политических оппонентов президента страны Дональда Трампа, заявил российский сенатор Алексей Пушков в сообщении 9 февраля в своем Telegram-канале.
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