С 1 июля даже трезвым водителям грозит лишение прав: неприятный сюрприз на дорогах Ирина ОрлонскаяВодительство — это серьезное дело, требующее от владельца автомобиля не только аккуратности за рулем, но и постоянного внимания к изменениям в Правилах Дорожного Движения.
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