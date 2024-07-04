С 1 июля даже трезвым водителям грозит лишение прав: неприятный сюрприз на дорогах Ирина ОрлонскаяВодительство — это серьезное дело, требующее от владельца автомобиля не только аккуратности за рулем, но и постоянного внимания к изменениям в Правилах Дорожного Движения.