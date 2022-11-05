Результаты Internationaux de France на Гран-при по фигурному катанию 4 ноября 2022 года

С 4 по 6 ноября во французском Анже пройдет третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. Результаты первого дня на Internationaux de France 4 ноября 15:00 – женщины, короткая программа Луна Хендрикс (Бельгия) – 72,75 Ким Йе Лим (Южная Корея) – 68,93 Мана Кавабе (Япония) – 68,83 Одри Шин (США) – 64,27 Рион Сумийоши (Япония) – 64,10 Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 62,77 Леа Серна (Франция) – 62,63 Мэ Беренис Мейте (Франция) – 58,84 Рино Мацуике (Япония) – 57,68 Ольга Микутина (Австрия) – 56,00 Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 55,11 Майя Маззара (Франция) – 46,05 17:00 – танцы на льду, ритм-танец Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 83,52 Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 82,38 Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 73,17 Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 70,76 Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 69,46 Мария Казакова – Геогрий Ревия (Грузия) – 68,84 Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 64,18 Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 63,85 Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 63,64 Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 60,78 18:45 – мужчины, короткая программа Сота Ямамото (Япония) – 92,42 Казуки Томоно (Япония) – 89,46 Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 88,00 Ника Эгадзе (Грузия) – 82,44 Михаил Селевко (Эстония) – 79,40 Люк Экономид (Франция) – 77,23 Ли Си Хен (Южная Корея) – 76,54 Иван Шмуратко (Украина) – 75,95 Лукас Бричги (Швейцария) – 74,25 Сена Мияке (Япония) – 69,27 Уэсли Чу (Канада) – 67,95 Ландри Ле Ме (Франция) – 60,87 20:45 – пары короткая программа Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 64,33 Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 63,98 Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 61,55 Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 60,93 Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 60,11 Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 54,77 Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 50,13 .
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