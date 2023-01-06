Русская весна

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Генсек ООН приветствует введение Россией режима прекращения огня на Рождество

Генсек ООН приветствует введение Россией режима прекращения огня на Рождество

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствует решение президента России Владимира Путина ввести на Рождество режим прекращения огня вдоль линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

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